國民黨籍金門縣議長洪允典今公開幫鴻海創辦人郭台銘許願「一定當選」，並稱不怕黨紀處分，還稱「國民黨沒有什麼大不了，它現在已經四分五裂了」，對此，國民黨回應，這個家庭四分五裂，大家都有責任，這個說法有欠公允，而相關言論會由考紀會處理，也相信郭台銘會遵守承諾支持國民黨總統參選人侯友宜。

郭台銘近日走訪金門，洪允典陪同到太武山跟搭船繞行大膽島一周，期間洪受訪時說出「祝福他能夠當選」、「國民黨沒有什麼大不了，它現在已經四分五裂了」等語，並強調忠黨愛國是金門人的本分，國民黨現在有些人把黨當工具，賺取自己的利益，他感到很痛心。

國民黨發言人楊智伃表示，現在郭台銘尚未宣布參選，所以大家會有很多臆測跟猜想，但國民黨中央相信郭會依照之前承諾，繼續幫藍軍找到更多票源，也會支持國民黨2024總統參選人侯友宜，其他相關言論會由考紀會作了解。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨是一個大家庭，大家庭裡面每一個份子，都有責任義務來維護大家庭；林寬裕並說，如果這個家庭裡每一個人都說這個家庭四分五裂，這有欠公允，大家應該要發揮自己的力量，愛惜這個大家庭。

林寬裕指出，郭台銘目前尚未宣布參選，雖然未來難以預測，但國民黨還是抱持一貫的態度，相信郭一定會遵守他的承諾，支持的國民黨提名的總統候選人侯友宜；至於未來會怎麼樣，就讓時間來證明。