成立20年的名店協會匯集了45家台中地區的優質店家舉辦台中名店節活動，只需到指定店家消費，憑著彩券號碼核對統一發票特別獎號碼，即有機會贏得50萬元現金獎及iPad等多項誘人獎品，大獎揭曉，兌中頭獎50萬元大獎，信運兒謝小姐只消費1杯咖啡，就成功兌中了50萬元的現金大獎。

名店協會暑假推出台中名店節活動，打出百萬現金對獎及百項電子優惠券好康，只要消費符合店家條件就能獲對獎券，最大的現金獎項配合統一發票開獎，只要獎券對中今年7月或9月25日特別獎末6碼，就能各獲得獲獎50萬元獎金，共計將送出百萬元現金。

隨著7月25日統一發票開獎，首批50萬元現金獎得主也揭曉，信運兒謝小姐是KroXcoffee跨蒔咖啡顧客只消費1杯咖啡，就獲得50萬元的現金大獎。此外，我家油漆和國群皮件的顧客，也幸運兌中了二獎iPad。

台中市名店協會會長陳來表示第一階段尚未得到獎項的人們不要灰心，兌獎單據不要丟掉，等財政部公告「112年7～8月統一發票」之「特別獎」號碼時，還有機會兌中50萬元現金大獎。

名店協會成立迄今已有20年，本次活動匯集了45家台中地區的優質店家，透過合作與交流分享彼此的經驗和資源，為顧客提供更好的服務和體驗，店家也同步推出了線上免費領取的優惠商品券。顧客只需在官方網站上就能輕鬆獲取各種商品券，享受更多的消費優惠。