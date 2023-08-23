雲林縣強化社會安全網績效考核得到98.4分，超越六都拿下全國第1。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣「111年度全國強化社會安全網績效考核」，由社政、警政、衛政、教育、民政等單位共同努力得到98.4分，超越六都拿下全國第1，縣長張麗善23日到縣社會處張貼紅榜，強調這是縣府團隊致力推動社會安全網的顯著成效，盼相關單位日後持續精進，打造雲林縣成為最安全有愛的城市。

張麗善表示，特別感謝縣府團隊以及地檢署、地方法院等相關單位，大家通力合作建構社會安全網，守護雲林鄉親生命是刻不容緩的事，相關人員花費很多時間與精力，24小時備戰，透過經驗與專業，持續發現問題並解決問題，才能順利打造安全完善的社會，守護鄉親安全雲林縣政府責無旁貸。

張麗善說，縣府針對長者、弱勢家庭、身心障礙者、婦女及兒少等方面，均提出詳細具體的安全政策，諸多措施，都是為了建設更幸福美好的雲林，在這個願景下，需要社會各界攜手合作，以創造祥和社會為任務，讓雲林充滿溫暖關懷，成為幸福有愛的城市。

縣社會處長林文志提到，雲林縣社會安全網包括生活、經濟、身心障礙等議題，以及各種保護工作，透過社會、衛生、教育、民政、勞青等局處，從各面向讓需要幫助的弱勢家庭獲得協助，期待藉由跨局處合作運作模式，繼續守護雲林所有鄉親。

縣衛生局長曾春美指出，在整個社會安全網中，衛生局擔負著相對人處遇工作，相對人是社會安全事件關鍵人物，其問題如果沒有解決，社會案件只會不斷重複，希望透過縣府各局處與檢察官、法官強制把關，各單位通力合作，讓相對人處遇工作能夠順利完成，才能從根本解決問題。