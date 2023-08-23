將帶領美國男籃出征世界盃的勇士隊教頭科爾（Steve Kerr），對足球也很有興趣！西甲足球隊馬約卡上月重組，主席柯爾柏格（Andy Kohlberg）收購了NBA太陽隊前老闆薩弗（Robert Sarver）的股份，成為馬約卡的大股東，力邀好友科爾買進這支足球隊的股份，另一位NBA退役球星納許（Steve Nash）也是股東。

「我去年成為了馬約卡隊的球迷，」科爾說：「現在加入俱樂部，我將觀看所有西甲比賽，不僅從股東的角度來看，而且從它需要全身心投入並成為俱樂部的一部分來看，這讓人覺得興奮。」

馬約卡的鼎盛時期出現在 1990 年代末和 2000 年代初，當時他們兩次在西甲聯賽中獲得第3名並贏得國王盃，但降級後他們在2017-18賽季跌至丙級聯賽，然後又反彈。本季西甲開踢兩周，馬約卡戰績1和1負，暫居第14名。

科爾說：「由於籃球世界盃，我和妻子今年夏天沒辦法來，但我們計畫每年夏天都去馬約卡島觀看比賽。」柯爾柏格則笑說，科爾表示這樣就有藉口每年夏天到馬約卡度假1至2周，「我想這才是最主要的動機吧！」