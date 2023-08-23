新北市警局土城分局交通分隊長徐秉宏及警員簡基育，日前執行路檢勤務時，前往路檢點的路上，發現一名男子呆坐在路旁，員警立即下車查看，發現他疑似血糖過低，員警先提供糖果讓男子緩解不適，將他帶回分隊後提供水及食物，家屬接獲通知前來，看見家人平安無事，非常感激員警暖心協助及照顧。

據了解，土城分局交通分隊長徐秉宏及警員簡基，上周五（18日）深夜11時許前往執行路檢勤務時，行經土城區城林路發現1名男子暈坐路邊，員警立即下車上前關心，發現該名鄭姓男子（52歲）是失蹤人口，疑因血糖過低才會坐在路邊休息，員警見狀立即聯絡家屬，並先提供糖果緩解男子不適，再將男子載返駐地休息。

家屬抵達駐地時表示，一家人平時住在新莊，鄭男趁家人不注意時偷跑出去，全家都在焦急地尋找，且已至住家附近派出所報失蹤，所幸遇到暖心的員警發現鄭男，並提供照顧，才得以讓一家人平安團聚。

土城警分局呼籲，家中有易走失人口可先至社會局為其申請愛心手鍊，或於衣物內側繡上聯絡方式，俾利警方連絡;民眾若遇家人走失情況，可立即至附近派出所報案，請求警方協助。