新黨台北市議員侯漢廷日前宣布，以無黨籍參選台北市第一選區(士林、北投)立委選舉，對戰國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂，引發討論。張斯綱今(23日)在臉書發文強調團結能贏，分裂必輸，並拿出民調指出他與吳思瑤的差距「僅在伯仲之間」，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。

張斯綱表示，不管客觀環境如何，他既然獲得國民黨提名，就是全力以赴！能整合很好，無法整合，也就是逆增上緣，險中求勝。他也理解許多支持者的憂心，也收到很多鼓勵與建議。他有必要負責任的向支持者和選民報告，台北市第一選區的選情其實就是8個字：「團結能贏，分裂必輸」。

張斯綱指出，今年3月國民黨北市黨部所做的民調，5月國民黨黨內初選民調，以及近期媒體披露，由全方位市場調查公司在7月間所做的民調，「全部都顯示，張斯綱與吳思瑤的差距僅在伯仲之間，是這個選區中在野陣營最有希望能贏的選擇！」

據張斯綱在臉書公布的7月立委民調，張斯綱與吳思瑤1對1，張斯綱41.3%小輸吳思瑤45.2%。若是張斯綱、侯漢廷、吳思瑤3腳督，吳思瑤仍獲得41.4%，張斯綱28.7%、侯漢廷12.6%。

張斯綱強調，科學數字，據實以告，他是國民黨已通過完備程序提名的立委候選人，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選！無謂的宣傳口號或政治口水就不再回應，不做無助團結勝選的事情！選情艱困，我們就更加努力，懇請大家繼續支持。