丁噹爬到樹上拍攝演唱會海報。（相信音樂提供）

丁噹將在11月4日於台北流行音樂中心舉辦暌違7年的大型演唱會《夜遊 A Night Tour》，23日公布演唱會票價及座位圖，並推出「夜愛你」、「我愛你」雙人套票6800元、5200元，揪親朋好友在北流狂歡「夜」唱，最特別的是，寵粉的丁噹為了和看台區歌迷更接近，在北流設置最長最高的延伸舞台，把演唱會當成當天全台最大的KTV包廂，直接看台區唱歌給歌迷聽。

丁噹今也釋出演唱會海報，由攝影大師周墨拍攝，以及獲得金馬、金鐘雙金美術大師梁碩麟，金曲獎最佳裝幀設計畢展熒聯手打造。只見丁噹穿著大紅西裝，在黑夜裡更顯耀眼，氣勢如虹，另外海報上的珍貴黑玫瑰和藍眼淚，蘊含了霸氣、柔軟的心，黑玫瑰正代表著「獨一無二」、「你永遠只屬於我」超霸氣花語；而藍眼淚撫慰了翻湧的心，也正代表著丁噹的剛柔並濟，以她的歌曲陪伴著歌迷。

為了拍攝這款海報，將真實的樟樹搬進攝影棚，當攝影師下達指令爬上樹時，丁噹踩著10公分的高跟鞋，一溜煙地就爬上，身手十分矯健，工作人直誇像電影《刺客聶隱娘》，她透露小時候時常爬樹，爬過更高的，所以這對她來說是小case。丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》巡迴演唱會，2023.11.4 （六）19：00台北流行音樂中心2023.8.26（六） 12：00拓元售票開賣。