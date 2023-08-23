香港28歲網紅Emilia（黃于喬）畢業於香港中文大學法律系，2014年起就在網路上提倡女權，近年她不時會透過社群平台分享美照，有些照片中明顯沒穿內衣，她想以這樣的方式提醒女性解放身體，但網上評價分為兩派，近日她遊迪士尼時將上衣掀起，露出裡面的蕾絲內衣，乳頭全被看光，遭到網友抨擊。

Emilia近日在迪士尼樂園遊玩時，突掀起上衣露出雪乳，只見蕾絲內衣透出乳頭，驚人之舉令眾人吃驚，同時引來網友抨擊，認為是不自重，對此Emilia疑似已經貼文刪除，並回應此舉是為了實驗，之前看到美國女生教學如何護理頭髮，卻被中東網友攻擊女人露髮是蕩婦，因此想試試看如果自己裸露，大家會有什麼反應。

Emilia雖然提倡女性身體自主權，但她也會販賣性感照片賺錢，她3月時曾發了一張沒穿胸罩單穿緊身上衣的照片，兩顆立體物清晰可見，在四下無人時她更將上衣掀起露出東西半球，尺度相當大膽，她開玩笑說「提醒大家，現在搭乘公共交通工具，不用戴罩喔！快把這有用的資訊分享給你的好友吧！」她事後直言自己比較喜歡全裸照，沒有很喜歡透視照，只是Instagram不給用戶放全裸照片，所以只能曬出這種尺度的。

不過有網民留言：「妳不怕犯法嗎？」、「不如妳學素海霖去日本拍AV」、「下一步是不是拍AV」，不過也有人支持Emilia的想法「今天回公司上班時真的覺得好不想穿內衣，希望有一日可以不理他人目光不穿」。