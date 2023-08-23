謝姓男子等6人組織詐騙集團，在IG開設「女神語錄」等帳號，誆稱可代操足球、棒球賽事賭博，投資豐厚，但有人匯錢後便驚覺被騙，前後至少92人上當，不法所得1484餘萬，謝嫌後遭檢警逮捕、起訴，士院23日開庭，有近60人擠進法庭，不少人表情充滿憤恨，希望法官能幫他們拿回被騙的血汗錢。

本案為30歲謝姓男子，去年9月在Instagram開設多個以「語錄」為名詐騙，帳號包括「女神語錄」、「仙女語錄」、「達人語錄」等，內容誆稱經高端電腦分析，可精準命中球類賽事，民眾一時心動參與投資，謝嫌等人便以各種話術推拖，最後才驚覺上當。

士林地檢署經追查後，鎖定謝男、張女、徐女等人共組詐團，循線逮捕6嫌，清查後至少有92人被騙，金額高達1484萬6000元，全案依組織犯罪、加重詐欺起訴。

士林地院23日開庭，法官陸續傳喚30多名被害人取證，連同他們的親友，至少60多人擠進法庭，不少人看謝嫌時「目露凶光」，對被騙耿耿於懷。

已在監服刑的謝嫌出庭時，表示願與被害人和解，但辯稱自己並非主嫌，而是被大陸籍男子「千條」委託，幫忙找人管理帳號，水商透過虛擬幣匯款的錢也不是他收的。

被害人被詢問時，則逐一訴說遭騙經過，有人表示無法原諒謝嫌，希望他將錢吐出來並接受法律制裁，這樣他願意和解，有被害人則說，起訴書共犯說集團詐騙分紅有20％，謝嫌卻說只有8％，供詞明顯不同，希望法官能再查明。

謝嫌等人請來的律師，也表示將與被害人進行後續和解，但有被害人擔心「又被你們騙了怎麼辦？」律師隨即表示此後會面都會先以簡訊告知內容，再陳報法院安排和解庭，希望被害人能放心。

士院法官審理後，諭知全案候核辦，謝男還監押、汪男張男及袁女還押，徐女、甯女則請回。