屏東看海美術館《船仔貓》爆紅，扭蛋狂售3000顆。

屏東看海美術館邀請日本當代藝術家矢延憲司Kenji Yanobe展出《船仔貓》，開幕3天船貓扭蛋被扭走3000多顆，民眾迴響超乎熱烈；而作品號稱「世界最快的雕塑『Speeder』」，海運船期先前因颱風延宕，也終於運抵台灣，23日起與民眾見面，預料將再掀起一波熱潮。

看海美術館位在國境之南的車城鄉，被稱為「遠的要命的美術館」，屏縣府傳播暨國際事務處指出，之前矢延憲司來台勘察場地時，曾擔心大眾運輸不便捷，但看到民眾大排長龍入場欣賞，非常興奮也訝異，近日他北上訪友，走在路上都被認出要求合照，沒想到台灣民眾這麼熱情。

船貓扭蛋大受歡迎。（屏縣府提供）

船貓扭蛋大受歡迎。（屏縣府提供）

連日來，船仔貓熱潮在網路發酵，不少外縣市民眾專程南下參觀，紛紛拍下美照在臉書分享。配合船仔貓特展，看海美術館引進日本官方船貓扭蛋，及多款台灣展專屬紀念商品，超級熱賣搶手，部分已快斷貨，尤其是船貓扭蛋，開幕三天就被扭走3000多顆，平均一天熱銷1000多顆，主辦單位趕緊向日本補貨。

這是矢延憲司在台灣首次個展，他帶來12件雕塑品、藝術家手稿及畫作35幅，作品總價值超過2億日幣。其中，號稱世界最快的雕塑「Speeder」，是展覽另一個藝術重點，但先前因日本受颱風影響海運，延遲至8月20日才運抵台灣，22日送達車城看海美術館。

「Speeder」和其他作品不同，這是一輛能夠在公路上實際行駛的電動跑車，矢延憲司以「飛翔的地毯」為靈感，設計有著圓弧流線型車身，車輛下部以鏡面處理，作品行駛時，鏡面會反映出周圍風景，像魔法地毯般引領人們進入異世界。而副駕駛座位上的貓船員，代表旅行的夥伴，眼睛注視著引擎蓋上的老鼠造型標誌，相當有趣吸睛。

矢延憲司十分重視他的作品，此次不僅特別創作3件新作品，開展前一周來台布展，並等到「Speeder」送達，他親自檢視試乘，及確認展場位置，讓台灣民眾能看到作品最佳狀態。