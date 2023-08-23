大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。有記者提問，據日本媒體報導，日本政府將於明天下午1點啟動福島核汙處理水排海。對此，汪文斌強調，覆水難收，不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。

汪文斌表示，關於日方執意宣布將於8月24日啟動福島核汙染水排海，昨天已經闡述了中方嚴正立場。昨天，外交部副部長孫衛東召見了日本駐華大使垂秀夫，就此向日方提出嚴正交涉。中方指出，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，執意宣布將啟動福島核汙染水排海這一行徑，公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核汙染風險，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任。中方表示嚴重關切和強烈反對。

汪文斌指出，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核汙染水。日方強推核汙染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。如果日方真有誠意解決鄰國的關切，就應當立即停止強推排海計畫，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。

汪文斌強調，中方強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核汙染水排海計畫，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害。如果日方堅持強推排海計畫，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。」汪文斌說。

另記者提問，有專家表示，日本要排放的核汙染水中放射性物質氚的含量低於世界衛生組織標準，日本媒體也報導稱，2021年中國核電站的記錄顯示，廢水中的氚水準也超過了日本將排放的核汙染水中氚的最高含量。中方反對日本排海計畫的科學依據是什麼？

對此，汪文斌指出，日本福島核汙染水是經過核電站堆芯融化的水，這種汙染水同正常的核電站廢水的排放完全不是一碼事，兩者的性質不同，來源不同，處理難度不同。日方有意把這兩者混為一談，恰恰表明了日方在這個問題上不科學，有意蒙蔽國際社會。

汪文斌強調，兩年多來，福島核汙染水排海計畫的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會的質疑。日方迄今未解決國際社會關於核汙染水淨化裝置的長期可靠性，核汙染水資料的真實準確性，排海監測安排的有效性等重大關切。中方等利益攸關方也多次指出，如果核汙染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全就更不應該排海。日本強推核汙染水排海不正當、不合理、不必要。我們奉勸日方，不要從一己私利出發，將核汙染的風險轉嫁給全人類。