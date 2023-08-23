民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長許立明會中談到最近總統選舉民調表示，民進黨總統參選人賴清德近期民調顯示突破四成，但從黨內長期動態累積觀察，目前得知狀況，以黨內趨勢來看，「沒有樂觀本錢」，藍營勢必會有一定程度整合。

與會人士轉述，許立明在黨務報告時提到及中共介選指出，賴清德特使團出訪歸國之後，中國出現許多騷擾行為，包括軍演、禁止芒果輸中等，造成國內特定有心人士裂解，凸顯不穩定性，或是把相關中國介選騷擾行為，更加政治化且擴大效應，呼籲黨內審慎因應面對。

他說，在中國文攻武嚇之下，國內有心人製造協助宣傳，作為選舉之用，必須謹慎看待；而「中國認知作戰」包括前陣子假公文事件，網路上卻流傳一份，「賴清德在巴拉圭簽署的議事錄，表示未來5年將提供3.2億美元幫巴國蓋社宅」的公文，感謝府院第一時間協助澄清，大家要小心中共企圖干擾影響總統大選，隨時反應並處理積極回應，也呼籲黨內要了解這事情嚴重性，把效應降到最低。

談到藍綠白民調，許立明說，近期顯示的民調看起來，賴清德民調很好，有突破四成，但他必須提醒，各家民調都有差異性、題目、年齡、職業別、背景等因素，交互影響之下，無法斷定有利於或不利於哪一方，民調各方有不同的解讀，依照黨內長時間來看「黨內沒樂觀本錢」。

據轉述，許立明說，從賴歸國之後，可信任度跟穩健形象再次被確立，民調有往上走，民眾黨主席柯文哲有損傷，特別在7月16日有往下走趨勢，至於國民黨總統參選人侯友宜止跌，但是否回升，是有存疑的；總體趨勢上，全黨不要樂觀，民進黨沒有樂觀的本錢，藍營勢必會有一定程度的整合，大家必須要用正面的政策宣傳，來面對接下來的扭曲以及抹黑的攻防。