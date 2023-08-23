台北市23日於文山區新增一例登革熱本土案例，且是台北市內首例無中南部活動史與國外旅遊史的案例，也引發外界關注。對此台北市長蔣萬安表示，第一時間衛生局就在文山區成立應變中心，環保局也針對其居住及活動範圍周遭100公尺範圍內清消。蔣萬安也呼籲民眾，近日來下午連日發生暴雨，民眾要特別注意容易積水的容器，一定要清除乾淨，以免疫情滋生。

蔣萬安表示，23日北市新增的登革熱本土確診案例，為60多歲男性，居住在台北市文山區，且在過去潛伏期間並無中南部活動使或是國外的旅遊史，也讓市府相當關注，第一時間就要求衛生局在文山區成立應變中心，環保局也進隨即進行確診案例居住及活動範圍內100公尺的清消，也提醒民政單位應聯絡里長，要落實鄰里清消工作，確保防止登革熱病例增加。

蔣萬安也提醒民眾，如果發生發燒、胸悶、頭痛、肌肉痠痛等疑似登革熱病症，一定要立刻就醫並通報採檢。蔣萬安也強調，近日下午常常會有暴雨發生，民眾對於容易積水的桶子、花盆等物品，一定要注意清潔，遵循「巡、倒、清、刷」等相關動作，也會特別要求所轄局處注意並落實鄰里的清潔工作。

由於高中以下暑假即將結束，蔣萬安在公安會報中也特別提醒各局處，在學生返回校園錢，一定要及早對校園環境清消；開始上課後，也要做好登革熱的防治宣導，確保學校生活安全，也避免任何群聚疫情的發生。