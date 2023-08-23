根據摩根士丹利資本國際實體資產（MSCI Real Assets）統計，2023年至今，包括高盛、KKR、黑石等，重量級外國投資業者，經手交易的日本飯店共花費約20億美元，與亞洲商業用地任何項目相比，金額是最多的，並已超過2022全年14億美元。

彭博社認為，這些專業外資機構會看上日本的旅館，是因為旅客有需求，同時，熱門房價也有上漲趨勢。在通貨膨脹的環境中，酒店可以隨時漲房價，比公寓大廈、辦公室或倉儲中心更能即時反應成本。

此外，公寓大廈、辦公室或倉儲中心較低的租金價格，可能合約一綁就是很多年無法漲價，除非當初簽約有附加條件。最關鍵的是日圓孱弱不堪，不僅遊玩日本很划算，就算買日本的物件也不貴。

總部位於台北的私募股權基金，專門投資日本與台灣能增值的不動產Envision Investment Management直言，正在積極找新的併購機會。在日本觀光產業能吸引愈來愈多的國際遊客前往，當地飯店將可成長且有多樣化，以滿足不同類型的住宿需求。

與新冠疫情之前相比，現在赴日觀光的遊客正在增加。根據日本觀光廳（JTA）官方資料，旅日的支出中大部分用在住宿與吃喝玩樂上。日本經過許多年的通貨緊縮，不含能源與鮮食的核心物價漲幅，目前是1981年以來最大。

認為日本旅館業還會蓬勃發展的房地產資料調研單位CoStar指出，無論從赴日遊客數量或酒店入住來看，還是低於疫前2019年水準。不過，2023上半年單日平均房價，要比2019年同期高出16%。

MSCI亞洲房地產研究部門表示，旅館業是日本僅僅少數幾個，獲利回報實際上是成長的行業之一。黑石日本房地產部門日前也說，收購日本旅館是優先事項。黑石，這家全球最大另類資產管理公司，在脫手日本超過45億美元的不動產物件一年後，現在又捲土重來開始找尋酒店買進目標。

上個月，高盛資產管理、阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority），還有新加坡SC Capital Partners所組成的大財團，以9億美元左右掃入27間日本物件。

另外，加拿大私募股權公司BentallGreenOak同意今年夏天收購福岡麗思卡爾頓酒店。美國KKR聯手香港基匯資本（Gaw Capital）已在春季宣布，買進東京凱悅酒店。

不過，房地產服務業者第一太平戴維斯（Savills）卻點出問題所在，日本旅店可能面臨的嚴峻挑戰，尤其是日本長期欠缺勞動力，飯店業更是嚴重地人手不足，處理不好可能影響到業績與獲利。

對於想要投入購買日本不動產的投資人來說，目前物件吃緊且競爭激烈。根據MSCI統計，海外投資者買下酒店的投資金額，不僅創下近十年來最大，且在專買日本旅館的交易比重中，創2014年以來最高。

Japan Property Central KK公司正在幫幾位預算高達1億美元的新加坡客戶，尋找適合入手商業用的旅館物件。這家日本房屋仲介業者指出，要釋出的酒店數量很有限，且競爭很激烈，全球買家都在日本熱門的旅遊景點，尋找幾乎相同類型的旅館物件。