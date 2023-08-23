「福容徠旅」水里店坐落於山林城鎮間，以「山林裡的藝術旅店」為發想，白色仿歐式城堡的建築外觀成為當地明顯地標。飯店為地上6層、地下1層建物，設有67間客房、走小而美的精緻路線，每層梯廳將不定期舉辦藝術策展。

「福容徠旅」水里店距離著名的觀光景點「車埕」車程僅7分鐘，不僅遊客中心變身「車埕鐵道觀光小學堂」，已廢校的車埕國小校舍也被改建成知名連鎖咖啡車埕店，早年車埕車站旁貯木池也興建環湖步道，另一知名景點「水里蛇窯」距離飯店車程也只要5分鐘。

除了周邊景點外，從「福容徠旅」水里店沿著台16線出發，還可以選擇往信義鄉飽覽山林風光，或走台21線開車約20分鐘，就會抵達日月潭。「福容徠旅」水里店的位置可說是南投旅遊的中心點，對於要挑戰玉山的登山客而言也是最佳補給站。

「福容徠旅」主打年輕、創新、時尚、環保，所以不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品。洗沐用品則使用台灣在地品牌「一日茶道」，在客房內還能品嚐日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及獲得咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。

「福容徠旅」水里店試營運期間推出不含早餐的「徠．睡飽」專案，祭出每日限量近23折的破行情特別優惠價，福容會員可再享會員折扣，最多可享88折。同時，活動期間憑飯店發票或載具憑證，到水里鄉農會門市購買在地農產品，皆可享有9折優惠。