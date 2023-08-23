振宇五金（2947）董事長曾善23日指出，目前振宇五金全台門店74家，預估今年展至80家；總經理洪國展表示，去年下半年起至今年上半年因打房政策對房屋買賣有影響，相對影響五金需求，但7月已有逐步回升，估計下半年比上半年好。

他強調，由於去年展店都在下半年，預估下半年在展店效益與庫存去化差不多下，可望挹注增長動能，且全年有機會超越去年同期。

振宇五金今年上半年合併營收為9.42億元，年增5％，稅後淨利為2,047萬元，EPS 1.06元。截至7月底為止，全台門市達74家，7月合併營收1.69億元，較去年同期成長2.31％，累計1至7月合併營收達11.12億元，較去年同期成長4.58％。

振宇五金表示，112年是成長趨緩的一年，上半年度門市增加5家，營收尚未顯著成長，主要係因疫情後觀光開放，消費者可支配所得流向旅遊業者，加上房市交易量縮，致同店營收成長率較去年同期小幅衰退。

儘管上半年整體五金消費需求不如預期，但5月於台北市開幕的松山店業績表現優於預期，未來振宇五金短期將從調整商品結構著手，新增露營商品及推出露營商品限定的會員積點活動，引進韓國露營品牌KZM，吸引不同消費族群，另外上半年新成立的客服中心，可優化服務品質進而提高消費者忠誠度；中長期方面則維持百店目標不變，預計落點在2026年。