每逢農曆七月，各地廟宇都會舉辦普渡法會，不少人搶破頭，想報名冤親債主超渡外，嬰靈也是熱門選項。而每位小天使都是得來不易，但生命中有許多不得已或個人因素等。以宗教角度來看，白白犧牲掉「小生命」，若沒完善處理，會有什麼「恐怖下場」？民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問做出解釋。

獨/「無緣的孩子」若沒超渡好？ 民俗專家驚爆「恐怖下場」

一般人有三魂七魄，三魂就是靈魂、生魂、覺魂，廖大乙表示，「嬰靈來說，因祂還沒有出生，沒見到社會，所以祂只有靈魂，沒有覺魂與生魂」。至於何謂生魂？廖大乙說「人出生有(元)氣，活人有血，若往生斷氣後就沒血了，所以生魂就滅了」。

民俗專家廖大乙解釋何謂三魂七魄。（廖大乙提供）

農曆七月各地舉行普渡法會。（游定剛拍攝）

為何會有嬰靈存在？廖大乙解釋，「嬰靈是靈魂存在，有些人因個人因素不得已把祂拿掉，但這靈魂是存在的，當事人必須要誠心地去懺悔，才有辦法化解靈魂的冤屈」。

每個生命都該被珍惜。（游定剛拍攝）

農曆七月參與超渡嬰靈法會能夠化解嗎？廖大乙坦言，「嬰靈有靈魂，唸幾句經去超度祂，只是治標不治本，但若不超渡、不真心懺悔，不去處理祂，嬰靈恐怕會影響你的事業、感情、婚姻和健康等，常常會有不好下場」。

該如何化解嬰靈？廖大乙則說，「因一個靈的結合，是父精、母血的結合，才有一個靈體，若要化解嬰靈糾纏，唯一化解的法門，這一生得真心懺悔，無緣小朋友的靈體，最好的方法就是，男女生勵志捐血，每3個月或半年捐血一次，解鈴還需繫鈴人，一定可以化解和嬰靈的恩怨」。

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