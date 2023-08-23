在職場上難免遇到同事之間互相競爭、勾心鬥角的情況，《搜狐網》命理專欄分享，牡羊座因為缺乏戒心，雙子座因為人緣太好，射手座因為粗心大意，所以很容易替人背黑鍋，被小人當成炮灰利用。

▎牡羊座

牡羊座個性直率，在職場上很快就能和同事打成一片，但警戒心不足，很容易會被小人套話、利用，甚至因此導致公司損失，牡羊座也很清楚自己的這個缺點，卻很難改變，最終成為替小人背黑鍋的倒楣鬼。

▎雙子座

雙子座的人緣非常好，走到哪裡都是焦點，身邊總是圍繞許多人，然而樹大招風，很容易因此招來忌妒、讓人感到不舒服，進而在背地裡耍小手段陷害，有時候甚至不知道是誰主導的，就莫名其妙變成替死鬼。

▎射手座

射手座在職場上表現比較散漫，容易丟三落四，做過的事情很快就忘記了，一旦出狀況，別人推卸責任就完了，因為你完全不記得自己做過什麼，只能任由事態發展，建議平常工作一定要留個心眼，凡事備份、留下證據，就不用害怕背黑鍋了。