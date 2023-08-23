夏威夷毛伊島(The island of Maui )有史以來最嚴重的山火，造成嚴重死傷，現在仍然有1100多人下落不明，許多野火灰燼中發現的人體遺骸難以辨認，夏威夷官員請求倖免居民提供DNA樣本，以幫助鑑定身分。

毛伊島山火非常可怕，原本有著1.2萬人口的旅遊小鎮拉海納(Lahaina)，幾乎從地圖上消失了，連帶著數千失踪者也令人擔心，警察、紅十字會和各地避難所都張貼著失蹤名單，留待生還者前去確認。

調查員梅里爾(Steven Merrill)告訴記者，目前正在交叉核對所有失蹤名單，以便確定哪些人仍然下落不明。但是許多火場中的遺體難以辨認，可能無法全部找到。

毛伊島檢察官馬丁(Andrew Martin)表示，他們正在與其他地方處理過大規模傷亡災難的專家進行了討論，目前只有DNA 採樣辨認技術，但是夏威夷此處的提供意願較低，這增加了確定罹難者身分的難度。馬丁說，到目前為止，只收錄了104份DNA樣本，實在太少。

調查人員表示，大約1,100名失踪人員的名單錯綜複雜，一些人只有一個名字，另一些人則缺少出生日期，還有一些人的性別不清楚。

毛伊島警察局長佩爾蒂(John Pelletier)敦促人們提供DNA，如果親屬下落不明，更要向警方提報，並提供盡可能多的消息。