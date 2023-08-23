民眾黨總統參選人柯文哲拋出想跟各黨領袖展開對話，民進黨發言人張志豪表示，柯文哲拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」。

張志豪說，賴清德的立場很清楚，就是「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

張志豪建議柯文哲，拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」。第一，為什麼要拋出過時的重啟服貿？第二是為什麼對中國大陸暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？第三是中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？柯文哲應先誠心向社會大眾做報告。

另外，被問到大陸持續操作「疑賴論」，在野黨將選舉連結至「戰爭與和平的選擇」一事，張志豪說，總統代表一個國家，其一言一行都會影響國際對台灣的印象。相信選民在選擇總統時，是選擇穩健可信任的國家領導人。

他強調，國際外交是長期互信累積，非一蹴可及，從各項民調結果顯示，民進黨總統參選人賴清德在拓展外交及治國能力等面向，都是一個值得信賴的總統候選人。