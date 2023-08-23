國民黨立委傅崐萁今透過臉書發文喊話，希望非綠大團結，坐下來喝杯團結咖啡，早日完成整合，以公平公正公開的方式，共推一組最強候選人，下架民進黨。（摘自國民黨立委傅崐萁臉書）

2024總統大選持續倒數，非綠陣營整合備受關注，國民黨立委傅崐萁21日透過臉書，向國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲等人喊話在野團結，今再次發文，希望非綠大團結，坐下來喝杯團結咖啡，早日完成整合，並以公平公正公開的方式，共推一組最強候選人，下架民進黨！

傅崐萁在臉書發文指出，隨中華民國第16任總統投票日逼近，在野陣營的侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等3人是否能成功整合，已成為本次大選最重大的關鍵議題。

他說，據台灣民意基金會8月19日公布最新民調「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政？」，有45％支持、46％不支持、沒意見6.7％，多數國人雖然不希望民進黨繼續執政，但民調與三個月前相比，不支持民進黨完全執政的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。

傅崐萁認為，民調數據對在野陣營來說是一個警訊，在野陣營紛擾不斷，選民對在野陣營的失望，極可能就是造成支持民進黨完全執政的主因。

傅崐萁以東漢末年曹操集團形容現今的民進黨，喊話侯友宜、柯文哲、郭台銘應學習劉、關、張三人結義抗曹精神，為了中華民國及台海安全，齊心對抗民進黨新潮流及賴清德，希望3人能不計前嫌，共組在野大聯盟，贏下執政權，守護台灣、守護國人。

傅崐萁強調，合作不一定會贏，但不合作一定會輸，希望侯等3人能展現智慧，不計個人及各自政黨利益，以全體國人利益為考量，團結合作、共創三贏。