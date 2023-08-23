潮州建基圓環改善有成，光春圓環朝拆除邁進。(警方提供)

潮州燒冷冰圓環改造有成，試行2個月，事故率大降58％。（林和生攝）

建基圓環位於屏東縣潮州鎮中心，由6條道路匯集而成，因附近2間燒冷冰店，因此又稱燒冷冰圓環，由於圓環平日車流繁忙，假日觀光人潮聚集，路口也名列潮州鎮易肇事路口第1名，屏東縣警局交通隊透過改善，大大降低事故率，屬於同城的光春圓環，警方評估是否著手拆除？

據統計，2018年至2022年建基圓環共造成236起事故、130人受傷，屏東縣警局交通隊於今年5月完成圓環標線改造，藉此改善長期以來的交通亂象。

屏縣交通隊副隊長程大維統計，過去建基圓環未改善前，路口主要肇事型態包含同向直行擦撞、右轉匯入側撞及右轉側撞，三者占整體事故件數71％，主要原因包括圓環半徑較小，變換車道過程中易與其他車道車輛衝突交織；車輛進出圓環未依用路規則禮讓環內車輛先行；圓環違規停車導致行車動線混亂及行人通行問題。

為改善圓環亂象，特地將原有2車道配置，整併為1混合車道，減少車輛變換車道所造成的交織行為；另藉由道路標線重繪，建立車輛停讓的秩序；而原本被車輛違停占用的路肩空間，也透過設置標線型人行道，將人車空間進行區隔，串聯整體人行空間。

經過試行2個月後，交通事故相較同年平均，每月事故件數從6件降至2.5件，降低58％、受傷人數從3.3人降至1人，降低70％，已獲得明顯改善。林姓鎮民直言，以往牽小孩行經圓環都會提心吊膽，擔心人車爭道，如今改善後的交通還給人車安全的用路空間。

屏警統計，全縣共有49條道路風險路口，其中至少3處圓環。程大維舉例，同在潮州鎮的光春圓環，因車流量比建基園環大，縮減車道恐無法達到成效，考慮拆掉或利用其他方式改善。正著手利用科技導算，將在不塞車、少事故、減傷亡等前提下，一一改善縣內交通。