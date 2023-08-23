台北市國小、國中及高中即將在30日開學，卻有多所國小至今找不到代理教師，即使報名資格從「須具國小教師資格」開放到「具大學以上畢業者」，仍有市區學校辦理11次甄選才順利招聘，也有國小15次甄選，代理教師仍然懸缺。教育局也表示，今年正式教師缺額多，不少代理教師順利考上，致學校叫難找代理教師，若開學前仍找不到，將請學校讓原有教師做超鐘點。

台北市長春國小為招聘代理級任導師，已辦理11次甄選。校長李奕寬表示，由於長春國小位於市區，也鄰近捷運松江南京站、交通便利，以往代理教師辦理平均3至4次甄選即可找到人，實在沒想到今年要辦理11次。

西門國小則正在為普通班自然科任代理教師，辦理第15次甄選。校長陳治遠表示，學校先前10餘次甄選已陸續補滿缺額，惟據理工背景人才擔任教師意願較低，目前只剩自然科代理教師正在招聘。

針對各校難招代理教師狀況，李奕寬分析，主要原因是教育部近年要求代理教師比例降低，各縣市學校開出許多正式教師缺額，不少代理教師因此考上，致現在較難找代理教師。

陳治遠則指出，各校缺代理教師是近2至3年才出現的狀況，今年因為正式教師缺額比以往多，加上台北市生活壓力大，代理教師更傾向前往中南部學校任職正式教師，使得台北市開代理教師的缺，面臨無人報名窘境。

陳治遠觀察，到目前為止，許多國小辦理10餘次甄選仍找不到代理教師，甚至有學校缺額不只一位，情況不佳。李奕寬則分享，不少國小今年透過海報、公告或創意文宣的方式向外界傳遞甄選訊息，代表學校相當缺代理教師，建議教育部適時提出因應策略，否則同樣狀況很可能明年再度上演。

台北市教育局副局長陳素慧表示，教育部今年要求各縣市代理教師比例須低於8％，各縣市因此開出許多正式教師缺額，特別是台北市今年較早辦理國中小教師聯合徵選，非當地人即使考上台北市教師，更願意回家鄉當老師，也使得台北市學校要開代理教師的缺，加上不少代理教師本就考上正式教師，致今年代理教師很難找。

陳素慧表示，如果學校仍找不到代理教師，會請學校讓校內原有教師做「超鐘點」，像是本來每周上9節課變成要多上2節，或者調降減課幅度。至於台北市目前有多少代理教師缺額，她表示，由於部分學校可能今天尚未找到，明天就順利招聘，缺額會是浮動的數字，故開學前夕才會做調查。