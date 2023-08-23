大倫盃全國籃球基層訓練站區域對抗賽國中組賽事23日登場，來自全國的16支男女組籃球勁旅球隊，一連5天在大倫國中鏖戰。苗栗縣政府副縣長鄧桂菊23日下午主持開幕儀式，期勉選手們以球會友、切磋球技，強調縣長鍾東錦、議長李文斌都相當支持體育運動，希望苗栗子弟能繼續留在家鄉發展，為自己和家鄉爭光。

大倫國中體育組長彭富雄表示，大倫國中是苗栗籃球運動重要發源地，至今推展近50年，為增進區域性籃球運動交流，相互切磋球技、提升各基層訓練站籃球水準，由教育部、縣府和苗栗市公所等單位支持經費，每年舉辦大倫盃基層訓練站區域對抗賽，邀請國內實力堅強的球隊參賽。

今年國中男、女組各有8支隊伍報名，8月23日到27日在大倫國中競賽，國小男女組也各有8支隊伍參賽，9月8日到10日在苗栗市大同國小競賽。

今天下午3點舉行開幕儀式，副縣長鄧桂菊、縣議員徐筱菁、苗栗縣體育會副理事長謝鈞拔、教育處體健科長楊雲順、大倫國中校長吳源有和苗栗高中校長巫正成等人出席。鄧副縣長也主持開球儀式，希望比賽圓滿順利。

副縣長鄧桂菊說，國中組參賽隊伍幾乎來自全國甲組前8名內的菁英好手，遠從高雄、台北、新北、新竹等地前往苗栗，比賽過程精彩可期，希望選手們拿出平日精實訓練成果，在場上以球會友、相互切磋，期待各位選手都能透過這場比賽累積經驗、自我突破，讓球技更上層樓！

鄧副縣長強調，縣長鍾東錦、議長（苗栗縣體育會理事長）李文斌都特別支持體育運動，積極向企業募款，支持體育選手的營養費、比賽獎金，呼籲苗栗子弟要對自己、縣府和議會的支持有信心，未來繼續留在苗栗發展體育。