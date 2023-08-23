Luis Castillo just threw 47 Consecutive Fastballs. 😂 pic.twitter.com/LOv4sD2QuJ — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 22, 2023

水手先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）22日把「直球對決」提升到全新境界，他不只是以直球決勝，而是每一顆球都是直球！從比賽第4局開始，卡斯提歐連續投了47顆快速球，沒有使用任何變化球（滑球或是變速球），全部都是四縫線和沉球。

悲慘的是白襪打者根本打不出去，即使發現卡斯提歐都不投變化球，他們這段期間也只擊出兩支安打，沒有攻下任何分數。卡斯提歐此戰投得虎虎生風，7局9次三振失1分，這分來自白襪安德魯斯（Elvis Andrus）、席曼奈茲（Eloy Jimenez）首局敲出的兩支二壘打，而且這兩安都是打中卡斯提歐的滑球。

卡斯提歐前兩局搭配很多滑球和變速球，不過水手首局灌進5分，第5局更有羅雷（Cal Raleigh）、賀南德茲（Teoscar Hernandez）「背靠背」全壘打，前6局就以9比1大幅領先，卡斯提歐乾脆省點力只投快速球。羅雷第8局達成單場雙響炮，白襪最後兩局掙扎無效，水手14比2大勝。

水手球星J-Rod榮獲上周美聯最佳球員（連續4場達陣4支安打），此戰他輪休，不過教訓白襪還用不到他出手。水手23日再度以6比3獲勝，白襪至此承認重建失敗，老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）宣布開除了執行副總裁和總管。