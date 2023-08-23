新黨台北市議員侯漢廷日前宣布，以無黨籍參選台北市第一選區(士林、北投)立委選舉，對戰國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤，泛藍宣告分裂，引發熱議。張斯綱今(23日)在臉書發強調「團結能贏，分裂必輸」，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。前高雄市長韓國瑜也留言，「團結合作，用實力爭取選民支持！」許多網友讚張斯綱是「示範給國民黨、民眾黨總統候選人看」，張也回應「以身作則」。

張斯綱今在臉書發文強調，台北市第一選區的選情，其實就是8個字：「團結能贏，分裂必輸」，並舉出民調表示他與吳思瑤的差距在伯仲之間，1對1差距僅約4個百分點(吳思瑤45.2%、張斯綱41.3%)，但若侯漢廷參戰成三腳督，張斯綱、侯漢廷分別僅拿28.7%、12.6%，而吳思瑤獲41.4%。

張斯綱表示，他是國民黨已通過完備程序提名的立委候選人，為了顧及「政黨輪替」、「在野國會過半」大局，他願和侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。

韓國瑜留言表示，「團結合作，用實力爭取選民支持！斯綱加油！」張斯綱回應「謝謝韓市長的鼓勵，斯綱會繼續努力」。

許多網友稱讚，「這…幾乎就是在示範給目前國民黨、民眾黨的總統候選人們看～佩服！」「以民調選出最佳候選人，這才是民主的展現！」張斯綱回應「以身作則」。

台北市議員楊植斗也留言，「斯綱哥作表率，為了大局整合實在不是件容易的事，令人敬佩，民調加油！」國民黨副主席連勝文也說「張斯綱一不為名，二不為財，只為國家與人民！加油！唯一力挺！」