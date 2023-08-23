知名國際美食評鑑《米其林指南》去年首度將台南納入必比登評鑑地區後，今天公布的必比登推介名單，台南共有36店家入選；其中，有10家為新入選店家，新入選店家的數量全台最多。

市府觀光旅遊局長林國華表示，必比登推介是以新台幣1000元以下，且能吃到優質3道料理（不含飲料）的店家為對象。台南素以平價美食聞名，新入選的10家美食店家中，計有：阿文米粿、七股養蚵園家、好農家米糕、西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲、三好一公道當歸鴨、謝掌櫃虱目魚海鮮粥、黑琵食堂、誠實鍋燒意麵、吃麵吧等。

市長黃偉哲指出，台南近400年在各式文化交織下，創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」的美名，並受到國際肯定。去年台南首度被納入《米其林指南》評鑑地區，共有44店家入選為全台最多；今年必比登推介發布，也有10店家新入選，合計36家美食店家獲專業評審的肯定，非常高興業者們的努力被看見。

黃偉哲還說，明年正逢「台南400」，市府除將辦理台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，也會持續推廣各式台南美食，歡迎國內外遊客循著必比登推介，來趟平價又美味的台南美食之旅。