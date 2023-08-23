食品藥物管理署今天（23日）公布學校營養午餐作業場所稽查結果，其中，宜蘭縣黎明國小的醬瓜防腐劑超標，宜蘭縣政府表示，此案源於4月底學童營養午餐聯合稽查，5月檢驗出爐，在1件蔭醬冬瓜產品中，檢驗出防腐劑超標，已立即停止使用。

縣府指出，由於該公司設置於高雄市，衛生局已主動函文移請高雄市衛生局處置；教育處後續更依據午餐契約規定，針對團膳業者予以違規記點3點及違約金賠償，經後續觀察，學生尚無身體不適等現象。

縣府強調，重視學童營養午餐的安全衛生，並依照學童營養午餐準則，多面向的來管理學童營養午餐的製作。以衛生局為例，2023年迄今每月至少參加8次聯合稽查，並已主動抽驗70件產品，其中僅1件「蔭醬冬瓜」產品檢出防腐劑苯甲酸及己二烯酸超標，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之規定（即本次食藥署發布案件）。

衛生局局長徐迺維指出，此次檢出違規食品添加物為防腐劑「苯甲酸」及「己二烯酸」，雖是合法的食物添加物，但若長期使用過量，仍可能造成對肝腎的不良影響。