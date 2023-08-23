明年度中央政府總預算案將於明日行政院會拍板，政院官員23日透露，本次將以穩健財政、建設國家、照顧人民及壯大台灣為主軸，特色在於財政收入、實質還本、福國利民相關預算都有感增加，行政院長陳建仁也將親自出席說明總預算，並接受媒體聯訪，這也是繼2016年林全內閣後，二度有閣揆列席總預算記者會。

值得注意的是，根據勞保精算報告，勞保恐怕在2028年破產，今年政府編列450億元用於撥補勞保基金，加上分3年撥補的疫後特別預算100億元，共計撥補550億元；日前陳揆喊出明年撥補金額將提高到1000億元，若歲計有賸餘不排除往上加碼，最終追加到1200億元，若再加上100億疫後特別預算，明年勞保撥補將達1300億元。

針對穩健財政，政院官員說明，明年歲入編列2兆7092億元，較去年增加1296億元，歲出編列2兆8818億元，增加1927億元，債務還本預算編列1150億元，皆創歷年新高，債務還本預算編列1150億元，創23年來新高；附屬單位預算稅後淨利由虧損轉盈餘，去年負410億元，今年可望轉為賸餘440億元。

在建設國家上，該官員指出，明年教育經費增加，包括拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇，約增加509億元；文化經費如文化禮金、台流文化黑潮等，共計增加82億元；公共建設經費增加，包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等，增加近300億元。

照顧人民方面，該官員表示，社福經費預算增加，總歲出編列7917億元，較去年增加788億元，其中用於撥補勞保基金1200億元，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1120億元、增加74億元；補助地方政府，包含統籌分配款與一般性補助，共計增加572億元，增幅將近1成。

至於壯大台灣，官員說，科技發展計畫預算增加212億元，主要增加基礎科學研究計畫49億元、晶創台灣計畫90億及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億元等；淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫增加300億元，增幅達45％。