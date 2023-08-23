位在花蓮的大漢技術學院今天表示，研擬將現有的3個系停招，然後新設「在地重生與智慧有機農業科技系」，如果教育部同意，預計113學年實施。教育部則表示，目前並未收到大漢技術學院增設或停招申請。

大漢技術學院創立於1977年，目前有土木工程與環境資源管理系暨碩士班、企業管理暨流通與行銷管理碩士班、休閒遊憩與觀光餐旅管理系等3個系，111學年計有784名學生（含二專、學士及碩士等學制）。

據了解，大漢技術學院董事長及校長昨天拜會教育部技職司長楊玉惠，說明未來校務規畫，並爭取支持。

大漢技術學院表示，因應少子化及花蓮實際發展需要，學校決定調整發展方向，不過目前都還在規畫階段，尚未定案。這樣的轉型是否可行，最後還是要看教育部的態度。

教育部表示，依大學法及專科學校法授權「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(以下簡稱總量標準)」規定，系所增設、調整、停招、裁撤係屬學校自主權責，由各校衡酌資源條件後，自主增設調整，並經校內程序及校務會議通過後函報本部申請。

教育部說，大專校院停招、整併、更名者，影響教職員工生重大，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開1個月前公告周知，並經校務會議審議通過，始得函報本部申請。

教育部表示，將依總量標準規定，考量國家整體人才培育政策、學校資源條件、師資專長等面向，於收到學校申請案後，辦理專業審查，以確保教學品質。大漢技術學院目前資金尚充足，有約10個月的可用資金。