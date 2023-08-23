大陸《每日經濟新聞》報導，中國大陸統計年鑒（2022）》數據顯示，截至2021年，大陸15歲以上單身人口約為2.39億人。 「脫單難」已成社會一大問題。為此，多地工會在昨天七夕，舉辦單身青年男女聯誼活動。《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網一項對2004名單身青年的調查顯示，社交圈固定、宅、不喜社交，不善表達是妨礙年輕人戀愛的三大原因。

今年七夕恰逢工作日，大多數人選擇下班後再相聚。「中國七夕節日消費行為大數據調查」顯示，2023年消費者過節的娛樂活動計畫TOP3分別為：逛街購物、看電影、吃大餐。

《每日經濟新聞》報導，艾媒諮詢創始人兼CEO張毅稱，七夕對大陸禮物經濟市場而言至關重要。據監測，包含七夕在內的節假日，對大陸禮物經濟市場規模的促進貢獻率近七成。

張毅觀察，今年七夕禮贈群體的邊界被拓寬。現在單身人群越來越多，其實隨著城市化程度提高，大家的社交範圍反而變窄，太熟悉的人難以碰觸火花。七夕給了單身人群走出去，參加聯誼等活動的機會，單身人群可以藉此擴充交際範圍，是他們「脫單」的好時機。

「單身經濟與浪漫經濟並不衝突。」張毅說，今年單身人士參加七夕節交友聯誼活動意願強烈，有53.77％的表示會參加。在聯誼活動的選擇上，54.65％的人會選擇劇本殺、密室逃脫、桌遊等室內活動。

大陸《環球時報》健康用戶端報導，中國大陸科學院心理研究所簽約心理諮詢師鄭莉說，大陸單身人群越來越龐大。《中國統計年鑒（2022）》數據顯示，截至2021年，大陸全國15歲以上單身人口約為2.39億人。並且，大陸年輕人婚育年齡普遍推遲，《中國人口普查年鑒-2020》顯示，2020年大陸的平均初婚年齡28.67歲，比2010年的24.89歲增加了3.78歲。

這屆年輕人為何不婚不戀？前述調查顯示，社交圈子固定（50.7％）位列第一，其次是宅、不喜社交（47.5％），排在第三位的是不善表達自己（46.0％）。此外，還有閒暇時間被網路世界侵占（44.7％）、交友管道有限（43.4％）、不懂怎麼和異性相處（41.7％）、工作忙沒時間（29.3％）等。

鄭莉認為，年輕人戀愛的三大攔路虎——社交圈固定，宅、不喜社交，不善表達——都與現在年輕人情感教育缺失有關。由於情感教育被忽略，年輕人往往面臨「上學期間父母禁止戀愛，畢業之後父母催促結婚」的尷尬局面。

解決年輕人婚戀難問題，鄭莉認為，一方面，單身青年要從根本上著手，即從科學正規管道，主動接受成人情感教育、成人性教育，補上孩童時代所缺的情感課。還可以採取以下措施：1. 規畫好社交表格，強迫自己打破固化社交圈。2. 訓練表達能力。3. 如果確實和人交往有困難，建議及時求助專業的心理諮詢人士。

另一方面，國家和社會也需要提供必要的輔助支持。應大力普及開設戀愛課、性教育課等情感課程，幫助未成年人學會表達和共情。