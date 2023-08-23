（17:50更新死傷人數）印度東北部一處興建中的鐵路橋樑，周三（23日）突然發生坍塌事故，據傳現場有40名工人，最初消息指至少17人喪生，恐有多人受困。隨著搜救持續，警方說，死者已增至26人，另有2人受傷。
綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度快報》（India Express）、美聯社、路透社報導，米左拉姆省行政首長索拉桑加（Zoramthanga）在社群媒體X發文說明，這座鐵路橋樑位於印度東北部米左拉姆省（Mizoram）的城鎮賽朗格（Sairang），當地距離省會艾左（Aizawl）大約20公里。
聯合鐵路部說明，這座橋梁屬於串聯印度東北地區各省省會路網的一環，坍塌事故發生於當地時間上午大約11時（台北時間下午1時30分）左右，事故原因正在調查中。印度總理莫迪（Narendra Modi）說，現場已展開救援行動。
美聯社引述警方說法指，這座橋已蓋了將近2年，坍落的是橋上的龍門架。附近居民已救出受傷工人送醫，政府救難人員也已趕抵現場搜尋其他工人。當地媒體報導，現場工人有40名，但路透社引述省府警方說法表示，現場工人28名，26死2傷。一名不具名警官表示，「搜救隊員已尋獲13具遺體，正持續努力尋找其他人的遺體」。
這座橋跨越庫隆河（Kurung River），位於米左拉姆省的拜拉比（Bairabi）、賽朗格兩鎮之間，橋墩高度104公尺。賽朗格鎮的下一站就是省會艾左，橋梁一旦完成，就能讓省會與全國鐵路網串聯。
當局說明，由於很可能還有人受困於坍落橋體底下，救援行動持續進行。鐵路部表示會向死者家屬提供100萬元印度盧比賠償金，重傷者20萬元盧比，輕傷5萬盧比。總理辦公室說，不幸罹難者的親屬可獲額外賠償20萬元盧比，傷者5萬元盧比。印度東北邊境鐵路局（Northeast Frontier Railway）表示，已成立高層級調查委員會調查此事。
印度橋坍時有所聞。去年10月，西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座殖民時期的吊橋坍塌，奪走135條人命。今年6月，東北部窮困的比哈省（Bihar）一座跨越恆河、蓋了8年仍未完工的大橋發生橋面坍塌，1人喪生。
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