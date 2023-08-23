印度東北部一處興建中的鐵路橋樑23日發生坍塌事故。

At least twenty six people have died after a #railway #bridge under construction #collapsed in #India.

Dozens are feared dead while many are trapped after the horror accident that happened in #Sairang near the capital in the northeastern #Mizoram state.

(Photo credit:… pic.twitter.com/FObkwZDfHD — akohassan (@akohassann) August 23, 2023

（17:50更新死傷人數）印度東北部一處興建中的鐵路橋樑，周三（23日）突然發生坍塌事故，據傳現場有40名工人，最初消息指至少17人喪生，恐有多人受困。隨著搜救持續，警方說，死者已增至26人，另有2人受傷。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度快報》（India Express）、美聯社、路透社報導，米左拉姆省行政首長索拉桑加（Zoramthanga）在社群媒體X發文說明，這座鐵路橋樑位於印度東北部米左拉姆省（Mizoram）的城鎮賽朗格（Sairang），當地距離省會艾左（Aizawl）大約20公里。

❗️At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in India



The incident occurred in the Indian state of Mizoram, according to the NDTV channel, citing representatives of local authorities. Indian Prime Minister Narendra Modi expressed his… pic.twitter.com/v8mNSwg0YD — Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 23, 2023

聯合鐵路部說明，這座橋梁屬於串聯印度東北地區各省省會路網的一環，坍塌事故發生於當地時間上午大約11時（台北時間下午1時30分）左右，事故原因正在調查中。印度總理莫迪（Narendra Modi）說，現場已展開救援行動。

美聯社引述警方說法指，這座橋已蓋了將近2年，坍落的是橋上的龍門架。附近居民已救出受傷工人送醫，政府救難人員也已趕抵現場搜尋其他工人。當地媒體報導，現場工人有40名，但路透社引述省府警方說法表示，現場工人28名，26死2傷。一名不具名警官表示，「搜救隊員已尋獲13具遺體，正持續努力尋找其他人的遺體」。

❗️Death Toll in #Mizoram Bridge Collapse Set to Rise



With seventeen already confirmed dead, several others are feared trapped, officials said. (PTI)



Some 35-40 labourers were at the site when the incident took place around 10am near Sairang, 21 kms from Aizawl. pic.twitter.com/8Fjf1dJWmG — RT_India (@RT_India_news) August 23, 2023

這座橋跨越庫隆河（Kurung River），位於米左拉姆省的拜拉比（Bairabi）、賽朗格兩鎮之間，橋墩高度104公尺。賽朗格鎮的下一站就是省會艾左，橋梁一旦完成，就能讓省會與全國鐵路網串聯。

當局說明，由於很可能還有人受困於坍落橋體底下，救援行動持續進行。鐵路部表示會向死者家屬提供100萬元印度盧比賠償金，重傷者20萬元盧比，輕傷5萬盧比。總理辦公室說，不幸罹難者的親屬可獲額外賠償20萬元盧比，傷者5萬元盧比。印度東北邊境鐵路局（Northeast Frontier Railway）表示，已成立高層級調查委員會調查此事。

印度橋坍時有所聞。去年10月，西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座殖民時期的吊橋坍塌，奪走135條人命。今年6月，東北部窮困的比哈省（Bihar）一座跨越恆河、蓋了8年仍未完工的大橋發生橋面坍塌，1人喪生。