顏良宇指出，雖然近2個月台股AI族群出現雜音，但雜音主要來自供應鏈的影響，像是缺料、缺產能，整體需求端其實並未減弱，AI的長線趨勢並未改變。
而且NVIDIA 2023年第二季的出貨主要來自庫存（特別是A100）；隨著售價更高的H100在未來幾個季度的出貨占比提升，NVIDIA的營收毛利都有再上修的空間。
凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，輝達（NVIDIA）財報公布在即，如遊戲、專業視覺化、專利授權、車用等其他部門業績表現不差，又受惠資料中心高成長的貢獻，NVIDIA財報優於預期的機率大。
顏良宇指出，雖然近2個月台股AI族群出現雜音，但雜音主要來自供應鏈的影響，像是缺料、缺產能，整體需求端其實並未減弱，AI的長線趨勢並未改變。
而且NVIDIA 2023年第二季的出貨主要來自庫存（特別是A100）；隨著售價更高的H100在未來幾個季度的出貨占比提升，NVIDIA的營收毛利都有再上修的空間。
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