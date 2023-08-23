顏良宇指出，雖然近2個月台股AI族群出現雜音，但雜音主要來自供應鏈的影響，像是缺料、缺產能，整體需求端其實並未減弱，AI的長線趨勢並未改變。

而且NVIDIA 2023年第二季的出貨主要來自庫存（特別是A100）；隨著售價更高的H100在未來幾個季度的出貨占比提升，NVIDIA的營收毛利都有再上修的空間。