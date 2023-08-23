菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓「TD10」有機會在周末（26日）發展成今年第9號颱風「蘇拉」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前可以確定的是該低壓的強度不會太弱，另外根據最新的歐洲數值模式預測，低壓極度貼近台灣機率大約是30％。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，最新的歐洲數值模式顯示，模式小成員非常發散，表示不確定性很高，「極度貼近台灣機率大約30％左右」，另一個值得關注的是該低壓的強度不會太弱、滿厲害的。

台灣颱風論壇分享準颱風蘇拉的未來路徑。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「台灣有迴避系統，不錯」、「離我們很近就是不來」、「登陸再來說」、「預言一下～根本不會進來！」、「可以下雨，大風大雨就不歡迎了」。

台灣颱風論壇稍早指出，TD10的路徑分為3階段，若明（24）日走到台灣以東，會因為東邊高壓瓦解、漸漸失去導引氣流，西側高壓作用而南墜回到呂宋島東方；周五至下周日（25日至27日）若西邊高壓漸弱而瓦解、東邊發展大型低壓帶，TD10因多方角力會滯留或亂飄；若下周一至下周三（28日至30日）日本南方太平洋高壓重新建立增強，TD10會快速增強通過巴士海峽，或是慢速增強北上靠近台灣東方海域。