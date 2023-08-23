8旬黃姓老翁因關節退化，5年間進行藥物、玻尿酸、PRP等保守治療，雙膝仍疼痛，後來改至童綜合醫院接受自體脂肪幹細胞治療，2周後獲得大幅改善。（童綜合醫院提供）

台中市8旬黃姓老翁因關節退化，5年間進行藥物、玻尿酸、PRP等保守治療，雙膝疼痛持續，連走路、上下家中樓梯都困難，後來改至童綜合醫院接受自體脂肪幹細胞治療，2周後獲得大幅改善，現在不僅可開車自駕，上下樓梯也順暢自如。

全球資料庫網站Numbeo日前公布2023年全球醫療照護指數，台灣連5年排名世界第一，加上《特管辦法》放寬細胞治療，於再生醫療、組織修復相關的適應症累積不少真實世界數據。

「一聽到要換人工關節、加上手術復健至少3個月，險要嚇死！」童綜合醫院骨科部醫師鄭宇傑表示，不同以往換人工關節常令病患擔心手術感染，且需要長達3個月到半年的復健期，細胞治療提供膝關節退化、以及運動傷害族群另一項選擇。

鄭宇傑說，旅美華人白先生熱愛運動，才50多歲卻是70歲的膝蓋，在美國也進行過和黃姓老翁類似標準療程，但效果不好，在得知黃翁膝關節好轉後，激勵白男回台治療，期待細胞治療擺脫困境。相較於美國醫療費用，在台灣以自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎的費用相對親民許多，也可省下術後半年復健時間，是更符合健康經濟學做法。

鄭宇傑指出，以往治療退化性關節炎，在還未到達置換人工關節之前，會使用止痛藥並建議少蹲、少跪、少爬樓梯，若藥物使用半年還是持續疼痛，可考慮用玻尿酸增加關節裡面的潤滑、減少摩擦，或是使用PRP，但都屬於症狀緩解。

而脂肪幹細胞的機轉不同，具活性的幹細胞，能比較主動、積極的修復關節軟骨，抑制發炎，若病患膝關節裡的半月板有輕微的損傷，也有相互的修復作用，因此不只高齡人口，對於膝關節運動傷害的族群亦是一大福音。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，脂肪間質幹細胞具再生修復的特性，對肌腱韌帶受損也適用，近期與屏科大合作臨床前動物試驗研究，以脂肪幹細胞治療膝關節軟骨缺損，透過MRI觀察到關節注射後軟骨組織再生明顯，安全性和有效性皆獲證實，正式獲刊於國際期刊，研究成果深受國際肯定，也希望能讓更多有需求的患者看到，進而來台灣治療。

蔡政憲說，據Polaris Market Research報告，全球退化性關節炎市場2030年上看153億美元，2022～2030年的複合年增長率為8.5％。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉強調，細胞治療是新興醫療技術，以前病人必須到國外接受細胞治療。細胞治療計畫啟動後，細胞治療得以深耕台灣在地化，病人就地治療，提升治療的便利性。總院長童敏哲指出，童綜合醫院持續創新醫療，不斷努力於尖端、精準、再生醫療等技術升級，提供更優質醫療服務，除了照護台灣民眾外，也能幫助國外有需求的病患，期許成為世界公民所信賴的醫院。