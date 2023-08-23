大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。有記者提問，美國22日宣布將對一些中國官員實施簽證限制，稱這些官員涉嫌將西藏地區的兒童送入寄宿學校，進行「強制同化」。對此，汪文斌表示，美方罔顧事實，藉涉藏問題對中國官員實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方利益，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此堅決反對，強烈譴責。

汪文斌指出，西藏人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹。長期以來，西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障。

汪文斌說，與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有。在中國西藏，一些地區由於海拔很高，人口居住極為分散，特別是牧民孩子上下學路途遙遠十分普遍，分散辦學難以保證老師的數量和教學品質，為保障所有兒童平等享受教育的權利，根據實際需要設置了寄宿制學校。寄宿學校完全看學生和家長的意願和需求，寄宿學生在每個周末和節假日，包括藏曆新年、雪頓節等西藏傳統節日以及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校看望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。同時，有關學校普遍開設了藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也可以穿戴民族服飾。

「西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂『強制同化』純屬子虛烏有。」汪文斌說。

汪文斌指出，反觀美國，歷史上470多萬印第安土著居民慘遭屠殺，非洲裔、亞裔等少數族裔深受種族歧視之害。近年來，美國武裝侵略造成了阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞數百萬人死亡，美方應該切實反躬自省，而不是自封判官，揮舞人權大棒，肆意干涉他國內政。

汪文斌強調，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，美方應當尊重事實，恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政、損害中方利益，立即撤銷錯誤決定，否則中方必將作出堅決有力回應。