仁愛鄉公所頒發感謝狀給善心慈善團體。仁愛鄉公所提供

卡努颱風夾帶超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，造成全鄉29戶房屋全毀，數百戶民宅遭土石流沖毀受損，正值災後重建階段，南投縣仁愛鄉公所今天接獲慈善單位主動捐贈災民的洗衣機與電冰箱，感動的直說「台灣最美的風景在這裡！」

仁愛鄉長江子信說，仁愛鄉經過災後搶修復建進入重整家園階段，許多受災戶在這波風災中最基本的洗衣機與電冰箱等家電生活用品都受損，急需外界援助，財團法人台北市松山慈祐宮及中華民國傳悅愛心協會聞訊，不但主動跟仁愛鄉公所聯繫，也帶領志工進入災區了解需求狀況，並依照災民需求，捐出冰箱33台，洗衣機31台給災民。

這批愛心物資今天已經送達仁愛鄉，鄉公所將感謝狀給兩個慈善單位，並在本周內將電冰箱及洗衣機送交災民家中，協助受災戶挺過難關，

鄉長江子信說，這次卡努颱風豪大雨重創該鄉，引發土石流、地基崩塌和房屋淹水等災害，導致各村落道路崩裂、電力及通訊中斷、村民家園殘破不堪，感謝財團法人台北市松山慈祐宮及中華民國傳悅愛心協會拋磚引玉，捐助電冰箱及洗衣機給災民，也感謝外界捐款到縣府指定卡努風災救災專戶。

江子信推估，災後重建時間可能需耗費近2年時間，為方便各界善心人士捐款可即時幫助公所重建，仁愛鄉公所今天也公布該鄉捐款專戶，讓各界善款得以專款專用，傳遞愛心，照亮原鄉。

仁愛鄉卡努風災重建專款專戶資訊如下：行庫「南投縣仁愛鄉農會」（銀行代碼：5820012），戶名「卡努颱風及八月豪雨災害捐款專戶」，帳號：58201-04-009599-9，上述僅提供臨櫃匯款無法提供ATM與手機轉帳，備註欄請指定用於「仁愛鄉卡努颱風災後重建」；如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址，無需索取收據也請提供捐款人姓名，以利後續作帳作業。