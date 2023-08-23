台北市政府23日下午舉行2023年第4次公安督導會報，其中由勞動局勞檢處主管的「重大職業災害」部分，今年6月到7月間仍是亮「黃紅燈」，原因在於期間有4人因職災而死亡。勞檢處指出，4案中有2案為建築營造業職災死亡，其中一案為電信業者於大巨蛋內裝設基地台時不慎觸電身亡。對此蔣萬安也於會中特別叮囑，大巨蛋近期要申請使照，必須要特別注意施工安全。

勞檢處於公安會報中表示，今年度1月至7月間，發生了7起重大職業災害死亡案例，其中6月至7月間就發生了4起，因此績效指標燈號為黃紅燈。勞檢處也解釋，4案中有2案為建築營造業職災死亡，其一為電信業者工人於大巨蛋內裝設基地台時，因操作不慎而遭電流電擊身亡；另一案則為民和街集合住宅新建工程墜落致死案。

至於另外兩案，勞檢處則解釋案例較為特殊，一案為農場所屬員工在拆除屋頂浪板時，不慎跌落溪谷致死；另一案則是工人在維修二氧化碳消防設備的停車塔，卻因此缺氧至死。勞檢處說，這兩案都會列入職災實錄，供事業單位及勞工參閱相關規範及預防對策，以提升工作者危害意識與事業單位自主管理能力。

報告結束後，蔣萬安也於會中裁示，針對大巨蛋工程部分，由於最近也已經準備要申請使用執照，因此也特別囑咐主管機關，這店期間要特別注意相關施工期間的安全，且必須要加強督導。蔣萬安也直言，近期白天的氣溫相對比較高，也責成局處要求宣導，注意在烈日工作之下的相關防治作為。