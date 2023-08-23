眾所矚目的《台灣米其林指南 2023》23日率先公布必比登推介名單。高雄市長陳其邁表示，此次高雄共新增9間「物有所值」的美食店家入選，加上去年已入選的18家，總數已來到27間，主辦單位將於31日公布星級及入選餐廳，希望高雄美食可再創佳績。

高市府觀光局指出，高雄今年共有9家新入選的必比登推介，菜色及料理手法各具特色。根據《台灣米其林指南 2023》官方新聞稿表示，「昭明海產家庭料理」以道地家常菜知名，招牌菜包括蒜仔肉以及蛤蠣銀芽；「貳哥食堂」則提供口味健康的台式家常菜，招牌菜為化骨醬燒秋刀魚。

還有原民風味揉合客家滋味的「阿香的廚房」，提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜，阿香的廚房也是《台灣米其林指南 2023》中第2家提供原住民料理的餐廳；「Apis Grill」選用台灣在地優質食材以新鮮柴火炭烤製作，現場各項料理搭配獨特醬料勾勒出多層次的豐富滋味，帶來更特殊美食體驗。

另外5家高雄餐廳則以知名的小吃入選，包括「前金肉燥飯」的招牌肉燥飯、「侯記鴨肉飯」的當歸鴨肉湯及招牌鴨肉飯、「老爺美食館（鳳山）」的焦糖燻鴨與香茅煎肉、「廖記米糕」的招牌筒仔米糕，以及「米院子油飯」的招牌的鴨肉油飯。