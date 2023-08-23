肇事駕駛是前市議員許正鴻的辦公室主任。（圖／民眾提供）

昨（22）日晚間19時許，1名男子駕駛BMW轎車逆向行駛新店北宜路一段，不慎撞上6名停等紅燈的機車騎士及新店客運巴士，導致1名騎士當場失去意識，經送醫搶救已於今（23）日凌晨脫離險境，另1名騎士受傷，駕駛疑似癲癇發作，經警消送往醫院急救，據了解，肇事駕駛是前市議員許正鴻的辦公室主任，疑似因癲癇發作釀禍。

警方表示，晚間19時許，北宜中興路口有一起車禍，但現場有傷者OHCA，獲報後立即派遣交通分隊員警到場查處，係37歲周姓男駕駛BMW自小客車疑似因癲癇發作，由中興路左轉北宜路往烏來方向，逆向行駛撞擊停等紅燈之59歲普重機鄭姓男騎士（OHCA送往慈濟醫院急救）、70歲重機車藍姓男騎士（輕傷送新店耕莘就醫)、59歲普重機于姓男騎士（無傷）、70歲普重機鍾姓女騎士（無傷），最後撞上45歲龍姓男司機（無傷）所駕駛的公車才停下來，另有2名機車騎士沒有受傷，僅輕微車損。

另，重傷者鄭男，已於今（23）日凌晨脫離險境，恢復呼吸心跳，嘗試早上再跟家屬聯絡關心狀況，但目前家屬可能因昨夜操勞，尚未接聽電話。

據了解，因癲癇發作而肇事的37歲周姓男子，曾是新北市前議員許正鴻的辦公室主任，自己也曾選過2次新店張南里里長，但都沒有選上，警方事後對他進行酒測，酒測值為0，周男向警方表示自己因癲癇發作才會釀禍，下車時也是由警方協助才能上擔架，由於被撞騎士提告過失傷害，已於今（23）日深夜00時到案說明並製作筆錄，詳細原因還要進一步調查釐清。