台南市楠西區果樹班第50班班長楊沁涓（第一排左一）與科技研發公司合作4年，透過友善環境的農業資材，提高良果率。（楊沁涓提供／張毓翎台南傳真）

近日更進一步突破愛文芒果海運外銷美國的門檻，經蒸熱處理後低溫冷藏天數已超過4周。（楊沁涓提供／張毓翎台南傳真）

大陸21日起暫停台灣芒果輸入，謀求其他市場勢在必行，台灣芒果輸美一直沒有出口實績，台南市楠西區果樹班第50班班長楊沁涓與科技研發公司合作4年，透過友善環境的農業資材，提高良果率，近日更進一步突破愛文芒果海運外銷美國的門檻，經蒸熱處理後低溫冷藏天數已超過4周，可因應芒果海運外銷美國船期天數需求。

3年多前清華大學材料科學碩博士生所組織的「恰口科研」團隊，以「碳材研發技術」為主軸想開發具有延熟功能的水果包材，四處找尋可以一起研發合作的對象，因緣際會下與楊沁涓認識。

楊沁涓說，台南是全台芒果的最大產區，雖然今年盛產期已過，不過農民憂心明年或未來的外銷市場狀況，芒果是露天栽培、一年一收，風險很大，為了提高田間良果率，她主動與恰口科研合作，使用他們的製劑、研發成品後，確實有感受到愛文芒果田間良果率提高且更耐儲運。

恰口科研團隊此次與中興大學合作，先將製劑應用在楊沁涓所生產的愛文芒果，再經過標準檢疫蒸熱處理，低溫冷藏已經達到4周，可因應芒果海運外銷美國船期天數需求。

恰口科研行銷長林旺志表示，其實早就聽聞大陸遲早會禁台灣芒果輸入，只是沒想到來得這麼快，以為會在明年接近產季時；芒果輸日、韓的市場已接近飽和，畢竟國內市場仍難消化出口大陸的量，必須拓展其他海外市場。

林旺志說，這次他們與農友、中興大學合作的實驗，成功突破愛文芒果輸美的海運冷鏈保鮮技術門檻，後續還會進行更長保鮮天數、通路上架天數的延伸測試，希望能幫農民開拓商機，相關成果25日將在高雄「亞灣新創大南方」展出，與民眾交流分享。