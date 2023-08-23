▲來自基隆高中的吳巧妍同學（左一）表示，在社團經營上包含指導老師、設備等需要許多開銷，也會造成同學負擔，希望市府能有補助的措施。（徐佑昇攝）

▲來自暖暖高中的唐潔穎同學（左一）表示，基隆能夠提供舞台表演的場地都太少或太小，也不利於戲劇表演發展。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（右二）表示，藉由此次座談，可深入了解現在青少年的想法，同學們的意見將會帶回請市府相關單位研究，作為未來施政的參考。（徐佑昇攝）

為探討基隆市青少年生活娛樂空間及社團活動需求，基隆市政府教育處23日於「美有計畫」咖啡廳舉辦「基隆教育好聲音座談」，由基隆市長謝國樑、教育處長劉美蘭與21位基隆國高中生透過雙向對談凝聚共識，進而形成政策建議。謝國樑表示，同學提到有關社團活動的地點與經費不足問題，市府會研擬作為未來施政的參考。

舉辦「基隆教育好聲音」座談 謝國樑與學子暢談多項議題

會中來自基隆高中的林治圻同學表示，基隆學校有許多音樂相關社團，需要排練或進行成果發表時，都得去台北市借用相關場地，免費的通常都會被北市的學校申請走，而付費的成發場地動輒費用可能都要10幾萬元；而同校的吳巧妍同學也表示，在社團經營上包含老師、設備等需要許多開銷，也會造成同學負擔，希望市府能有補助的措施。

來自暖暖高中戲劇社的唐潔穎同學則指出，基隆能夠提供舞台表演的場地都太少或太小，也不利於戲劇表演發展。

此外，碇內國中陳羽柔同學提到，若能將里民會堂的使用更活潑，可做為同學朋友聚會歡唱的場合，不會讓父母擔心。成功國中朱羿慈同學則表示，娛樂場合也可以多一點靜態的規畫，例如最近很夯的桌遊館、室內逃脫等，也很適合學生聯誼交流。

謝國樑回應，同學們的意見都非常具體，也都相當有建設性，例如音樂和戲劇部分，未來市府本就有培養相關人才的場地與規畫，就可以結合同學的意見一起辦理。

謝並表示，藉由此次座談，可深入了解現在青少年的想法，同學們的意見將會帶回請市府相關單位研究，作為未來施政的參考，並會責成相關單位盤點適當的活動空間，提供更多青少年健康安全的專用活動空間。

教育處指出，對於本市青少年的活動空間與多元發展，一直是市府努力的目標，希望藉由傾聽意見，讓未來公共事務能更貼近青少年的想法，並提供健康安全的空間，讓基隆的學生能自由自在活動與休閒，也讓學生增加參與公共事務的經驗，學習公民素養及批判思考之能力。