財政部今日與中區國稅局聯合舉辦「在家e報稅 好禮大放送」三大抽獎活動，鼓勵民眾在家使用網路或者手機申報2022年度綜合稅，最高獎金20萬元，由新北市周先生獨得，中獎名單公布在中區國稅局的FB、及官網。

一，網路報稅：以手機、在國稅局以外處所使用網路或稅額試算或語音回復確認完成2022年度綜合所得稅申報者，共計有400萬多名符合抽獎資格，共抽出5836名，頭獎獎金20萬名1名、貳獎10萬元2名、參獎獎金5萬元3名、肆獎錦金1萬元10名、伍獎獎金5000元20名、陸獎電子禮券1000名800名、普獎電子禮券200名，獎額共計255萬元。

而頭獎獎金20萬元由新北市周先生中獎。

二，手機加碼獎：符合網路報稅且使用手機報稅者，共有129萬人符合抽獎資格，共抽出電子獎券500名，獎金共計150萬。

三，E化繳退稅加碼獎：符合網路報稅獎抽獎條件，且使用E化方式如存款帳戶扣款、行動支付或電子支付帳戶繳稅，但排除以支票臨櫃（至金融機構或超商）繳納自繳稅款案件，共有322萬多名符合抽獎資格，共計有電子禮券200元3000份，獎額共計60萬元。

中區國稅局表示，現金獎中獎人共計有36名，將以掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後在期限內回覆領獎資料，獎金超過20萬者，應辦理扣獎，將扣除中獎應繳納10％扣繳稅款後，餘額匯入中獎人指定的銀行帳號。

電子禮券中獎人共計1萬1800人，將依中獎人在申報綜所稅所留存的手機號碼，以簡訊通知中獎訊息及超商電子禮券序號，請中獎人收到簡訊後，在7-11 ibon機操作兌領，預期未領或無法送達簡訊者，視同放棄。

中區國稅局提醒，國稅局部會以電話通知中獎人到ATM進行帳戶操作，請民眾留意避免受到詐騙。

值得注意，財政部也正在進行2023年度綜所稅作業等事宜，以利明年5月報稅順利，其中也包含手機報稅功能精進，而手機報稅4.0編修功能可望再進化、更符合民眾報稅所需。