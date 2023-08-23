今天是八二三戰役65週年紀念日，總統蔡英文到金門致詞表示，如果沒有當年八二三勝利，就沒有今日的台灣。中廣董事長趙少康發文質疑，總統蔡英文曾搭雲豹裝甲車到嘉南地區勘水災遭災民嗆，讓2018九合一選情一瀉千里，此後蔡才幾乎每年紀念八二三。八二三當年有《中美共同防禦條約》，但美方對待盟友的態度讓人看清，兩岸因民進黨「抗中、卻保不了台」的挑釁，面臨兵凶戰危處境，台灣人應有更理性的抉擇。

「紀念八二三，應有更智慧的抉擇！」趙少康表示，今天是八二三砲戰65週年的日子，蔡總統、侯友宜市長、郭董都到了金門。蔡總統以國家元首的身分紀念陣亡官兵、紀念這場影響兩岸深遠的戰役，本是無可厚非，但看到民進黨政府紀念八二三，卻令他無限感慨。

趙少康提到，回顧5年前的2018年，正值八二三砲戰60週年的大日子，那年馬英九前總統親赴金門，但民進黨府院高層卻全部缺席，只有副總統陳建仁跑到當地度假，民進黨副祕書長徐佳青更在他的節目上嗆「八二三是國民黨和共產黨打仗！」、「和民進黨有甚麼關係？」

「這樣眼中只有黨的史觀格局令人瞠目結舌！」趙少康指出，同一天，嘉南地區一場大雨沖垮了民進黨的治水神話，讓人民見識總統搭雲豹裝甲車勘災的排場，更讓那年底民進黨九合一的選情一瀉千里！此後蔡總統幾乎每年紀念八二三，「我不知道到底是不是真的有所感？」

趙少康強調，65年前的八二三砲戰，確立了冷戰格局下的美中台關係；當年美國提供國軍八吋榴砲、響尾蛇飛彈等尖端武器，但美軍艦艇只護航國軍到金門外海12海浬，連夜間也開著燈光以防共軍誤擊，這樣子的「護台」，更讓人看清美國人對待盟友的態度。

「更遑論當年我們跟美國還簽有《中美共同防禦條約》呢！」趙少康直言，八二三砲戰與金門60多年來的故事，點點滴滴都告訴我們戰爭與和平的重要，如今兩岸因民進黨「抗中、卻保不了台」的挑釁，面臨兵凶戰危處境，台灣人民身處美中兩強之間，應有更理性、更有智慧的抉擇。