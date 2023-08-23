威力彩連槓17期，明天（24日）頭獎獎金上看3.4億元，小孟老師在臉書上點名，雙魚座、天秤座、金牛座、獅子座以及生肖屬豬、狗、龍、虎明天財運爆棚容易中獎，也特別分享明天好運時辰有2個時段，分別為早上11點至下午1點、下午3點至晚上7點，建議可往南方投注站購買彩券，就能提高中獎率。

▍第4名：獅子座

金星落入獅子座，顯示有突發偏財機會，明天財氣攏罩，建議購買威力彩前，可穿著白色的衣服或口罩再前往下注，因為白色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓財富不斷流動。

▍第3名：金牛座

金牛座木星靠近，將能獲得財神爺眷顧。財氣飽足，偏財運大增，黃色為他們明天（24日）的幸運色，建議下注前可吃黃色的食物或飲品，例如玉米、柳丁汁、地瓜等，就能帶來大量的財氣。

▍第2名：天秤座

榖神星駐守天秤座的命宮，顯示明天（24日）將會財運亨通，能夠大發利市，建議下注前可攜帶著紅包帶並且放入568元，象徵我要發，就能讓財神爺聽見乞求獲得錢財。

▍第1名：雙魚座

土星滑入本命宮，明天（24日）雙魚座財氣能夠上升，建議下注完成後將彩券帶回，並放在辦公室或家中大門打開的45度角處，此角度象徵財位，就有望中大獎。

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