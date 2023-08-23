為協助受保護管束的少年盡點心力，臺南市議員李啓維服務處結合善心民眾共同捐9萬元及884公斤白米給社團法人台南市觀護協會，讓行為偏差少年，早日在社會上重新再出發。23日上午在李啓維議員服務處舉行捐贈儀式，觀護協會理事長賴欽麃、秘書翁美雯代表受贈，市議會秘書長徐健麟參與見證儀式。

李啓維議員服務處舉行捐贈儀式，觀護協會理事長賴欽麃、秘書翁美雯代表受贈，市議會秘書長徐健麟參與見證儀式。（圖片來源：臺南市議員李啓維服務處提供）

捐助款項的部分，包括廖雅惠捐款1萬元；新營分局黑面三媽、黄清燕、黄清棗各捐款6千元；劉賢杰、高進發、葉福彰、吳福川、徐健麟、前書記官潘敏捷、林錦雀、歐怡君、歐怡伶、馬弘桓、張明露、雷炳華、林國全各捐款2千元。釆昇企業、聯采科技、寶達香企業、允利榮機械、勝強企業、台南鵝國鵝肉店、慈健經絡整療中心、紹光實業、鮮自然飲料店（市醫門市）各捐2千元；葉宇祥、陳建均、紀允山、歐國清等人捐1萬8千元。總計捐款少年扶助金9萬元。

台南市觀護協會理事長賴欽麃頒感謝狀給市議會秘書長徐健麟（圖片來源：臺南市議員李啓維服務處提供）

捐助三好稻鮮米的部分，包括洪奕杉捐贈70包；林淑萍捐贈51包；洪孫春、宋文暉各捐30包；洪益鈞、洪珮誼、宋彥瑜各捐20包；歐怡廷、歐維氏企業社各捐10包；賴竫侖、顏子斌、吳之琳、王啓鑫、馬聆雲等人共計捐181包。合計442包（每包重2公斤），總重884公斤。

臺南市議員李啓維服務處結合善心民眾共同捐9萬元及884公斤白米給社團法人台南市觀護協會（圖片來源：臺南市議員李啓維服務處提供）

台南市觀護協會理事長賴欽麃說，感謝各界對少年的關心，目前台南市觀護協會保護管束少年或台南地方法院受處分少年，約50位左右。也感謝前書記官潘敏捷從中幫忙連結社會資源，一起來關心協助弱勢。

潘敏捷說，個人力量小，匯聚社會善眾的善心及力量，便不可忽視，她也是新營分局黑面三媽信徒，謹遵黑面三媽開示行善，今年2月舉辦捐助白米及安全帽和現金等關懷弱勢團體至今年8月，共舉辦16場活動，感謝參與的信眾慈悲善心，特別感謝前市議員李文正、市議員李啓維和市府民政局約僱人員薛嘉政的溝通協助幫忙，和全國各地黑面三媽的信眾和善心人士慈悲善心得於圓滿。還有「台南市崇孝塔地藏王菩薩安葬專戶」募得安葬善款83萬元，現已併入「台南市政府平民安葬專戶」運作，至今年8月計已募得善款近7百萬元。從民國97年開始台南市崇孝塔募款協助修繕彩繪台南市11區公立納骨堂(塔)，地藏王菩薩及土地公金身彩繪與捐贈飲水機、桌子、椅子等，提供民眾使用，所謂十方因緣，成就十方善事。