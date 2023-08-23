在此次測試中，英業達展示與國立陽明交通大學大學合作基於Service Management and Orchestration(SMO)non-RT RIC應用的具體案例，共同發表rAPP和MEC結合的IPS室內定位系統，精準定位符合智慧工廠多樣性OT應用。此外系統於多個rAPP同時運作時，仍保持高穩定度及優越表現。此創新之定位技術整合於MEC中，綜合慣性數據與電磁波資訊，使rAPP克服硬體限制，在3GPP R15展現出色定位表現，甚至接近R16所能達到結果。性能評估也在OTIC實驗室進行測試且表現優異。

IPS室內定位系統為5G專網智慧工廠提供低延遲且精準的定位應用解決方案，將來可應用於移動設備如AGV或AMR連結5G高穩定的連線流量導引Traffic Steering與服務品質QoS等功能，在產線管理應用上適合Digital Twins後台管理主管對現場人員或外包商派遣工作依指定路線到達指定地點等SMR In/Out等協作。

英業達5G事業部資深處長簡嘉南表示：「很高興今年再次參加O-RAN Alliance PlugFest，並且取得O-RAN認證，證明英業達的 5G 專網室內定位解決方案的精準性。藉由英業達精準的5G專網室內定位解決方案，工廠可再次提升OEE並優化ESG，滿足製造智能需求。」

O-RAN Alliance PlugFest大會上展示的結果並不是英業達最近取得的唯一成就。英業達近期還獲得了O-RAN、O-RU認證。它驗證 Radio Unit在控制、用戶、管理和同步平面的開放式前傳互操作性，以確保建立、控制和管理Radio Unit通信和數據流量的能力，同時提供準確和協調的操作性能。