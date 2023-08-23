韓國性感女DJ MIU與DJ SODA同樣是「刷盤」領域的女神之一，她不只擁有前凸後翹火辣身材，還有一張神似少女時代潤娥的明星臉，因此獲得「暗黑版潤娥」封號。最近DJ MIU受邀來台參加「S20 Taiwan潑水音樂節」，近日現蹤台北信義區，只穿運動內衣的清涼打扮，超兇身材讓路人眼睛不知該放哪。

「S20 Taiwan潑水音樂節」在上星期六日盛大舉辦，許多海內外的知名音樂人受邀來台，其中韓國正妹DJ MIU就是表演嘉賓之一；DJ MIU來台表演後，也抽空在台觀光，日前她被發現在台北信義區逛街，清涼打扮讓人不注意都難。

DJ MIU只穿運動內衣現身台北信義區。（圖／摘自 DJ MIU Instagram）

DJ MIU在Instagram限時動態PO出在信義區街頭的美照，她上半身居然只穿著運動內衣，超兇上圍呼之欲出，也大方展現小蠻腰，在拍攝時更疑似太興奮，一個小跳躍胸前上下震動，讓一票網友看了都快噴鼻血，紛紛激動表示，「路人太有眼福了」、「可惡，好想巧遇，親眼看暗黑版潤娥」、「太犯規了，哪有人逛街這麼辣」。