俄羅斯睽違47年的登月任務，因「月球25號」（Luna-25）探測器在月球墜毀而宣告失敗。外媒直言，俄國太空實力顯然不如前蘇聯。由於登月計畫破功，讓俄國總統普丁顏面無光，外界揣測，俄羅斯為扳回一城，今（23）日再度發射「進步MS-24」貨運飛船，執行這趟任務相對來說較簡單。

俄羅斯衛星通訊社報導，莫斯科時間8月23日4點08分（約台灣時間9點08分），搭載「進步MS-24」貨運飛船的「聯盟-2.1a」火箭從哈薩克斯坦境內的拜科努爾發射場升空，約9分鐘後成功進入預定軌道。

「進步MS-24」預計8月25日與國際太空站俄羅斯艙段「星辰號」服務艙對接，將在太空中停留174天。這艘貨運飛船，將為國際太空站運送約2.5噸貨物，包括各類設備、燃料、壓縮氮氣、飲用水、衣服和食物等。

國聯邦太空總署（Roskosmos）日前表示，原本預計於21日在月球軟著陸的無人探測器「月球-25」失控墜毀於月球表面，令俄國睽違47年的登月任務宣告失敗。

路透報導，這次月球使命失利，代表俄羅斯太空實力比前蘇聯冷戰時代還衰落。而俄羅斯官方電視台將此消息安排在午間新聞第八條，只花短短26秒低調處理。

相較於「月球-25」，這種貨運飛船對於俄羅斯的太空技術來說，還是非常簡單。

與此同時，印度「月球飛船3號」將在印度時間8月23日晚間6點04分（約台灣時間晚間8點34分）登陸月球南極。如果此次任務成功，印度將完成人類史上第一次探測月球南極的壯舉，也是繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。