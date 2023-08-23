亞洲最大鳥類園區新加坡飛禽公園（Bird Paradise）在今年5月遷址新生，如今已成該國疫後旅遊新的王牌景點，不僅有便利地址和新規劃園區完善遊客需求，更添增科技技術與環保設計，為新時代的動物生態保育觀光園區起到榜樣作用。

8月某周末早晨在前往新加坡四大動物園區的專線公車上，約半數乘客選擇在第一站新加坡飛禽公園下車，反映出當地民眾與遊客，仍對這座開幕才約三個月的新地標抱持濃厚的好奇心與新鮮感。公園經營方萬態保育集團發言人對本報表示，飛禽公園在5月試營運前兩周時，共吸引逾4萬名訪客，其中80％為本地人、20％是境外遊客。

建於50多年前的裕廊飛禽公園是新加坡長期以來知名景點，不過在萬態保育集團規劃下，該公園在今年1月關閉，新的飛禽公園遷入新址萬禮並於5月試營運、開幕，與動物園在內的其他園區成為鄰居，滿足遊客一日造訪多園區的旅遊需求。

實地探訪新加坡飛禽公園，主要按各大洲地域來劃分出十大園區，龐大的室外空中步道使遊客能沉浸觀賞各種鳥類與生態，通道之間也連結室內空間展示飛禽資訊與供遊客休息避暑。戶外圓形劇場還設有兩項表演節目，觀眾可近距離感受猛禽呼嘯而過，觀賞大群鳥類成群飛舞的壯麗場景。

在入口附近的企鵝館「海洋網聯船務企鵝灣」是園區新建時的重點規劃項目。萬態保育集團表示，環保與永續是當初設計新園區的核心理念，企鵝館在去年也獲得新加坡建築局綠色建築白金獎。該場館占地3,000平方公尺，設有兩個大型丙烯酸罐水體並環繞南極光投影，力求完整呈現出企鵝在水面上下的行為給遊客。

雖然項目龐大，但企鵝棲息地的設計目標是在基礎模型上實現節約能源3成，透過棲息地完全LED照明、磁懸浮軸承來支持冷水機組的旋轉、隔熱等設計，該館大量得以減少能源消耗。而整個飛禽公園設有的廢水回收處理廠也採用先進技術設備，將動物廢水轉化為高品質非飲用水，長期來看僅廢水轉化就可滿足園區21％用水需求。

保育與永續是動物園經營方的核心目標，萬態保育集團表示，飛禽公園設有配備完善的鳥類醫療保健和研究中心，以確保公園內3,500隻鳥類的健康，也鼓勵遊客參加幕後導覽行程，觀看獸醫與飼養、繁殖中心照料鳥類的過程，希望在觀光旅遊的同時進一步傳播保育理念。